Yatağa düşürdü! Grip, korona ve RSV el ele

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Uzmanların önerileri şöyle: “Mevsime uygun giyinin, beslenmeye ve uyku düzenine dikkat edin, bol sıvı tüketin. Hasta çocuğu okula göndermeyin. Belirtiler başladıktan sonra 3-5 gün en bulaşıcı dönem. Bu sürede hastalık hafiflemiyorsa mutlaka hekime başvurun.”

ÇİN’DEKİ ARTIŞ BİZE YANSIR MI

Prof. Dr. İsmail Balık, Çin’deki koronavirüs vaka artışlarını da şöyle yorumladı: “Çin’de başlangıçtan bu yana katı kapanmalar olduğu için COVID-19’a karşı toplumsal bağışıklık oranı çok düşük kaldı. Aynı oranda aşılama yapılamadığı ve hastalık doğal yolla da geçirilmediği için COVID-19’a karşı duyarlı insan sayısı yüksek kaldı. Bu virüs çok kolay bulaştığı için ne kadar kapanırsanız kapanın engelleyemezsiniz. Bize yansımaz, çünkü bizde bu virüs hâlâ dolaşımda. Günlük 3 bin vakamız bulunuyor. Yani virüs aynı virüs hem de hastalık bizde yayıldı. Yer yer katı ve ılımlı kapanmalarla sağlık sistemini kilitlemeden vaka artışına müsaade edildi ama Çin bunu yapmadı. Bu nedenle kaçınılmaz son ile karşılaştı. Her yıl risk gruplarında gripten yoğun bakımlarda yatış var. 3 yıllık duyarlılık nedeniyle tüm solunum yolu virüslerinin vaka sayılarında artış var. Sadece Türkiye’de değil, durum dünyada böyle.”

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ÇOCUKTA VARSA MASKE TAKIN

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran: “Bu yıl grip ağır geçiyor. Çünkü farklı virüsler bir arada olabiliyor. Grip hastaları da olunca yoğun bakımlar doldu. Bu nedenle aşılanmak çok önemli. Özellikle yandaş hastalığı olanlar, KOAH hastaları ve 60 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması çok önemli. Çünkü çoğunlukla zatürre ile sonuçlanıyor ve çok ağır geçiriliyor. Hastayken aşı olunmamalı. Grip belirtisi gösteren herkes, başkalarına bulaştırmamak için maske kullanmalı. Çünkü virüs çok hızlı yayılıyor. Çocuklar çok sık hasta oluyor. Okulda birbirlerinden hastalığı kapan çocuklarda belirti görülmeye başlamasıyla birlikte, anne-babaların evde maske takması şart. Böylece hastalığın kendilerine bulaşmasını engelleyebilirler.”

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BAĞIŞIKLIĞIMIZ ONLARI UNUTMUŞTU

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık: “COVID-19 süreci boyunca alınan tedbirler ve kapanmalar, grip, nezle gibi solunum yoluyla bulaşan birçok virüs enfeksiyonunun görülmemesini sağladı. Dolayısıyla bu tip virüsler bizden uzak kaldı. Bağışıklık sistemimiz tabiri caizse onları unuttu. COVID-19’un azalması ve tedbirlerin bir kenara bırakılması sonucu solunum yoluyla bulaşan bu virüslerde geçtiğimiz yıllara göre artış görülmeye başladı. Bu enfeksiyonların belirtileri birbirine benziyor. Hangi hastalıklar olduğunun ayrımını yapabilmek için kendine özgü testleri var. Hastalığı 3-4 gün boyunca atlatamayan kişiler kesinlikle bir hekime gitmeliler. Çünkü hastalıkların tedavileri birbirlerinden farklı. Öksürüğü, hapşırığı olan, gözü yaşaran kimse maskesiz toplum içine girmemeli. Belirtiler başladıktan sonra 3-5 gün en bulaşıcı dönem. Sokağa çıkmak zorundalarsa mutlaka maske kullanmalılar. Grip deyip geçmemek gerekiyor. Son dönemde COVID-19 gibi ağır seyredebiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.

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HASTA ÇOCUĞU OKULA GÖNDERMEYİN

Grip benzeri şikâyetlerle kendisini gösteren RSV’nin (Respiratuar Sinsisyal Virüs) son dönemde özellikle çocuklarda çok yaygın görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Balık, şunları ifade etti:

“Artışı engellemek için hasta olan çocuğun okula gitmemesi gerekiyor. Okul yönetimi de bu konuda bir karar almalı, hasta çocukları evlerine göndermeliler. Çünkü hasta kişiler üç kişiden birine mutlaka hastalığı bulaştırıyorlar. Risk grubundaki kişiler hem COVID-19, hem influenza hem de zatürre aşısını aynı zamanda yaptırabilirler.

HENÜZ SALGIN DEĞİL

Üçlü salgın (RSV, COVID-19 ve grip) adını ABD çıkardı. Bu üç virüs aynı anda dolaşıma girdiği için bu ismi verdiler. Şu anda salgın diyemeyiz ama vaka sayılarında belirgin bir artış var. Önümüzdeki dönemde salgına dönüşme ihtimali de var tabii ki. Çünkü grip ve COVID vaka sayılarında kısmi ama RSV ve solunumla bulaşan diğer virüs enfeksiyonlarında ciddi bir artış söz konusu. Gribin aşısı her sene değişiyor. O nedenle grip aşısını yaptırmalıyız.”