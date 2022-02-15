Yatağa bağımlı hasta sağlık raporu evde düzenlenecek... İşte, tüm detaylar

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Yatağa bağımlı hasta raporu için evde alınabileceği gelişmesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, geçen hafta duyurdukları Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulamanın hayata geçtiğini belirtti. Koca, "Yatağa-cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak. Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.