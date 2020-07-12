Yata baskın

Müzikli eğlence eşliğinde İstanbul Boğazı’nda gezi yapılan teknenin Arnavutköy’de kıyıya yanaşacağı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kıyıya yanaşan tekneye çıkan polis denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve teknedekilerin maske takmadığını belirledi. Teknedeki 150 kişiye 3 bin 180’er TL ceza kesildi. Tekne sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı. Teknedekiler tahliye edilerek eğlence organizasyonuna son verildi. Polis geçen günlerde de 3 gezi teknesine baskın düzenlemişti.