Yat raconu ‘nefsi müdafaa’yla bitti... Kalamış çatışmasında 2 yıl 8 ay ceza verildi

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Dava dosyasındaki detaylara göre 20 Aralık 2021 gecesi taraflar Kalamış’taki bir restoranda bir araya geldi. Yeraltı dünyasının jargonuyla “meclis” kurulmuştu. Bir tarafta Susurluk hükümlüsü, eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile arkadaşı eski polis Şahin Arslan; diğer tarafta ise “Çakıroğulları” olarak bilinen Fuat Çakır ve kardeşi Ayhan Çakır oturuyordu. Gündemde 25 milyon dolarlık bir yatla ilgili anlaşmazlık vardı. Bandırmalıoğlu bu Çakıroğlu grubunun bu meselenin dışında kalmasını istiyordu. Çakıroğulları ise bunu kabul etmiyordu. Ortam giderek gerildi. Ardından Bandırmalıoğlu bir anda ayağa kalkıp silahını çekti. Fuat Çakır erken davranıp silahı tutmaya çalıştı. Silahlar patladı, taraflar birbirine ateş etmeye başladı. Bandırmalıoğlu’nun arkadaşı Şahin Arslan iki silahla birden ateş ediyordu. Ortalık kan gölüne döndü. O gece 47 saniye içinde 59 kurşun sıkılmıştı. Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan hayatını kaybetti. Çakıroğlu tarafı ise yaralandı.



İDDİANAMEDE MÜEBBET



Fuat Çakır, kardeşi Ayhan Çakır ve masadaki diğer isimler tutuklandı. Fuat Çakır ifadesinde “Ziya silahını ateşledi, eline yapıştım, silahı elinden aldıktan sonra ben kullanmaya başladım. Herkes yerdeydi bir tek ben ayakta kaldım.” diyerek kendini savundu. Çakır’ın iddiasına göre Bandırmalıoğlu yeraltı dünyasından bazı kişilerin adını vererek onları tehdit etmeye çalışıyordu. 5 Temmuz 2022’de soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Savcılık Fuat Çakır ve kardeşi Ayhan Çakır’ın Bandırmalıoğlu ve Arslan’ın ölümünden dolayı “kasten adam öldürmek” suçundan ikişer kez müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Savcılık ayrıca Çakır kardeşlerin “suç örgütü kurmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan da ayrıca 15 yıla kadar cezalandırılmalarını istedi. Diğer altı sanık için de çeşitli cezalar talep edildi.



MÜTALAADA 36 YIL İSTENDİ



Davanın ilk duruşması 10 Kasım 2022’de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. SEGBİS denilen görüntülü sistem ile cezaevinden duruşmaya katılan Çakır kardeşler soruşturma aşamasındaki savunmaların tekrar ettiler. “İlk silahı o çekti, biz onu vurmasak o bizi vuracaktı” dediler. Davada mütalaa ise 23 Mart’taki duruşmada verildi. Savcılık Çakır kardeşlerin “kasten öldürme” suçunu “haksız tahrik” altında işlediklerini belirterek 24’er yıldan 36’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

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Davanın karar duruşması ise geçtiğimiz mayıs ayında yapıldı. Bandırmalıoğlu’nun oğlu Mustafa Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan ’ın oğlu Şamil Murat Arslan da duruşmaya katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Fuat Çakır “Ziya ayağa kalkıp silah çekti, 12 mermi yedik. Olay tamamen meşru müdafaaydı” dedi. Kararını açıklayan mahkeme Fuat Çakır ve Ayhan Çakır’ın Bandırmalıoğlu ve Arslan’ı “kast olmadan sınırı aşan nefsi müdafaa” neticesinde öldürdüklerini belirterek indirimle birlikte 2 yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme Çakır kardeşlerin “suç örgütü kurmak” suçundan da beraatine karar verdi. Çakır kardeşler bu karar ile cezaevinden tahliye edildi.

‘SİLAHI ELİNDEN ALDIM’

- Fuat Çakır ifadesinde “Ziya silahını ateşledi, eline yapıştım, silahı elinden aldıktan sonra ben kullanmaya başladım. Herkes yerdeydi bir tek ben ayakta kaldım” diyerek kendini savunmuştu. Çakır’ın iddiasına göre, Bandırmalıoğlu yeraltı dünyasından bazı kişilerin adını vererek onları tehdit etmeye çalışıyordu. 5 Temmuz 2022’de soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlanmıştı. Savcılık Fuat Çakır ve kardeşi Ayhan Çakır’ın, Bandırmalıoğlu ve Arslan’ın ölümünden dolayı ‘kasten adam öldürmek’ suçundan ikişer kez müebbet hapis ile cezalandırılmalarını, ayrıca da ‘suç örgütü kurmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da 15 yıla kadar hapislerini istemişti. Diğer altı sanık için de çeşitli cezalar talep edilmişti.