Yat partilerine virüs de davetli

Eğlence mekanları kapalı olduğundan dolayı İstanbul’da bazı organizatörler yasağı delerek tekne ve yatları gece kulübüne dönüştürüyor. Özellikle hafta sonları çeşitli noktalardan hareket eden tekne ve yatlar Boğaz’a açılıyor, saatler gece yarısını geçtikten sonra da parti başlıyor. Organizatörler ‘VIP Yat Parti’, ‘Efsane Yat Parti’ paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden müşteri topluyor. Tekne ve yatlarda DJ performanslarının yanı sıra dans ve oryantal gösterileri de sunuluyor.

NE MASKE, NE SOSYAL MESAFE

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Boğaz’a açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilerde onlarca kişinin virüse aldırış etmeden eğlendiği görülüyor. Koronavirüsle ilgili hiçbir kural ve tedbir gözetilmiyor. Partiye katılanların sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde tüm kuralların hiçe sayıldığı, maskelerin ya hiç olmadığı ya da çeneye takıldığı görülüyor.

DENİZ POLİSİNDEN BOĞAZ'DA DENETİM

Yat partilerinin ardından ekipler denetim için harekete geçti. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı ve Adalar bölgesinde denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde İstanbul Boğazı’ndaki birçok teknenin evrakları kontrol edildi. 2 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan toplamda 1800 TL idari para cezası kesildi. 99 kişinin kontrol edildiği uygulamada, 3 tekneye de işlem yapıldı. İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada da “Denetimlerimizi, insanımızın sağlığı, şehrimiz ve ülkemizin güvenliği için hassasiyetimizi devam ettireceğiz. Hiç kimseye idari veya adli işlem uygulanmasını arzu etmiyoruz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Birlikte başaracağız” denildi.

BALAT'TAN İKİ YAT KALKTI

İstanbul Haliç’te bir grup, yat partisi düzenledi. Fatih Balat sahiline önceki gün saat 22.00 sıralarında 2 yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıranlar, tek tek yatlara bindi. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup, daha sonra Boğaz yönüne doğru açıldı. Eminönü açıklarına gelen yatta eğlence yapıldığını gören Sahil Güvenlik ekipleri yata yanaştı. Yatta bir süre parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı. Yatlarda yapılan eğlence, havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılanların, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.