Yastık kılıfları tuvalet kapağından daha pis olabilir

Yastık kılıfları, fark edilmeden en hızlı kirlenen ev tekstili ürünleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, ter, cilt yağı, ölü deri hücreleri ve bakterilerin yastık kılıfları üzerinde biriktiğini, yeterince sık yıkanmadığında bu kirlerin doğrudan cilt ve saç derisiyle temas ettiğini belirtiyor.

Ulusal Uyku Vakfı’nın paylaştığı verilere göre, bir yastık kılıfı yalnızca bir haftalık kullanımın ardından bir klozet kapağından daha fazla bakteri barındırabiliyor. Bu durum, gece boyunca saatlerce yüzün ve saçın bu yüzeyle temas etmesi nedeniyle sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

Dermatologlara göre kirli yastık kılıfları, gözeneklerin tıkanmasına ve sivilce oluşumunun artmasına yol açabiliyor. Aynı zamanda ciltte tahriş, kızarıklık ve hassasiyet görülebilirken, saç derisinin zayıflaması da zamanla saç dökülmesini tetikleyebiliyor.

Özellikle yan ya da yüzüstü uyuyan kişilerde risk daha da artıyor. Çünkü cilt, gece boyunca uzun süre kirli kumaşla birebir temas halinde kalıyor. Uzmanlar ayrıca, ıslak saçla yatağa girmenin de riski büyüttüğüne dikkat çekiyor. Nemli saç, yastık kılıfı üzerinde bakteri ve mantarların çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor. Bu nedenle uzmanlar, yastık kılıflarının haftada en az bir kez yıkanmasını, ıslak saçla yatağa girilmemesini ve mümkünse koruyucu kılıf kullanılmasını öneriyor.