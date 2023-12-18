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Yastık altında 12 milyar Mark

Güncelleme Tarihi:

#Alman Merkez Bankası#Mark#Yastık Altı
Yastık altında 12 milyar Mark
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 07:00

Alman Merkez Bankası’na göre, ülkede 2001’de Euro para birimine geçilmesine rağmen hâlâ 12 milyar 200 milyon Alman Markı yastık altında bekliyor.

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Almanya’da 1 Ocak 2002 tarihinde Avrupa ortak para birimi Euro’ya geçilince Alman Markı tarihe karıştı. Ancak Almanlar, hâlâ milyarlarca Mark’ı, Euro ile değiştirmedi. Alman Merkez Bankası’nın son verilerine göre, geçen ay itibarıyla Euro’ya çevrilmeyen miktar toplam 12 milyar 200 milyon Alman Markı’nı buldu. Bu miktar, yaklaşık 6 milyar 240 milyon Euro’ya tekabül ediyor.

Alman Merkez Bankası verilerine göre, bu yıl içinde 53 milyondan fazla Alman Markı Euro’ya çevrildi.

EVLERDE UNUTULUYOR

Alman markının Euro ile değiştirilmesi için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak yetkililer büyük miktarda paranın miras olarak devralınan evlerde çekmecelerde, kömürlüklerde, kasalarda hatta kitap aralarında unutulduğuna inanıyor.

 

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#Alman Merkez Bankası#Mark#Yastık Altı

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