Yastık altında 12 milyar Mark

Haberin Devamı

Almanya’da 1 Ocak 2002 tarihinde Avrupa ortak para birimi Euro’ya geçilince Alman Markı tarihe karıştı. Ancak Almanlar, hâlâ milyarlarca Mark’ı, Euro ile değiştirmedi. Alman Merkez Bankası’nın son verilerine göre, geçen ay itibarıyla Euro’ya çevrilmeyen miktar toplam 12 milyar 200 milyon Alman Markı’nı buldu. Bu miktar, yaklaşık 6 milyar 240 milyon Euro’ya tekabül ediyor.

Alman Merkez Bankası verilerine göre, bu yıl içinde 53 milyondan fazla Alman Markı Euro’ya çevrildi.

EVLERDE UNUTULUYOR

Alman markının Euro ile değiştirilmesi için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak yetkililer büyük miktarda paranın miras olarak devralınan evlerde çekmecelerde, kömürlüklerde, kasalarda hatta kitap aralarında unutulduğuna inanıyor.