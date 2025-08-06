YAŞ’tan sürpriz karar... TSK’nın zirvesinde nöbet değişimi

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin şekillendiği Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları dün açıklandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı YAŞ kararlarına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Orgeneral Bayraktaroğlu’nun yerine 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri ise birer yıl uzatıldı.



316’DAN 332’YE



* 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.



* 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025’ten, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos’tan geçerli olarak emekliye sevk edildi. Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 332 olacak.

Haberin Devamı

O GENERAL EMEKLİ

* Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekât bölgesinde metan gazına maruz kalan 12 asker şehit olmuştu. YAŞ kararıyla, o askerlerin bağlı olduğu Malatya 13. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Nasuhoğlu emekliye sevk edildi.

FETÖ’YE DİRENDİ

* FETÖ’nün darbe girişiminde vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen İstanbul’da kışlasını darbecilere teslim etmeyen Tümgeneral Davut Ala’nın görev süresi de 1 yıl uzatıldı.

İŞTE TERFİLER

Bazı terfiler şöyle: Kara Kuvvetleri’nden Korgeneral Bahtiyar Ersay Orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri’nden Korgeneral Rafet Dalkıran Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri’nden Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ, ve Ahmet Kurumahmut Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri’nden Tümamiral Rafet Oktar Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri’nden Tümgeneral Ergin Dinç Korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri’nden Tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Haberin Devamı

ORDUYA YENİ KOMUTAN









30 Ağustos 2025 itibarıyla Genelkurmay Başkanlığı görevine başlayacak Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977’de Kuleli Askerî Lisesi’ni, 1981’de Kara Harp Okulu’nu, 1982’de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 1993’te Kara Harp Akademisi’nden mezun olarak kurmay subay oldu. 1997’de Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni bitirdi.

2000’de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009’a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı. 2009’da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı Komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı. 2013’te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı. 2016’da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığı’na atandı. 10 Ocak 2020’de Metin Gürak’ın Libya’da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay 2. Başkanlığı’na vekâlet etmeye başladı.

Haberin Devamı

2021’de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021’de asaleten Genelkurmay 2. Başkanlığı’na atandı. 24 Aralık 2021’de dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.

BALYOZ MAĞDURUNA TERFİ

YAŞ kararlarıyla orgeneralliğe terfi eden Bahtiyar Ersay, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki dikkat çekici kariyeri ve yaşadığı zorlu süreçlerle öne çıkan isimlerden biri oldu. Libya’da albay rütbesiyle görev yaptığı dönemde Balyoz kumpası kapsamında tutuklanan Ersay, 31 ay cezaevinde kaldı. Mahkeme kararıyla beraat etmesinin ardından Afganistan’da tabur komutanı olarak görevlendirildi. Uzun yıllar boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadelede aktif görev alan Ersay, sahadaki başarılarıyla dikkat çekti. Ersay, daha sonra Libya iç savaşında ve Karabağ Savaşı’nda stratejik ve taktiksel planlamalarda önemli roller üstlendi. Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un askeri danışmanı olarak görevlendirildi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği süreçlerinde kritik görevler üstlendi.



