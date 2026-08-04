YAŞ'ta Alper Gezeravcı kararı: Türkiye'nin ilk astronotunun rütbesi yükseltildi

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YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Saat 12.16'da başlayan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları katıldı.

İletişim Başkanlığı, 2,5 saate yakın süren YAŞ toplantısında alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre; toplantıda bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile karara bağlandı. Buna göre, 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere; 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

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24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DEĞİŞTİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Halen 328 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 334 olacak.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Kemal Turan Korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

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İLK ASTRONOT GEZERAVCI, TUĞGENERAL OLDU

Ayrıca YAŞ kararlarında dikkat çeken bir isim de yer aldı. Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Gezeravcı, 18 Ocak 2024'te Axiom Mission 3 (Ax-3) görevi kapsamında SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmiş ve uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı olmuştu.

Açıklamada; "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz" denildi.