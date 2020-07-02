MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYassıada Yasası yürürlükte
GeriGündem Yassıada Yasası yürürlükte
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yassıada Yasası yürürlükte

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yassıada Yasası yürürlükte
Abone Olgoogle-news

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran yasa dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis’te oybirliğiyle kabul edilen yasa, hukuki dayanaktan yoksun kalan Yüksek Adalet Divanı’nın hükümsüz hale gelen bütün kararlarını, adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarını, Adalet Bakanlığı’nca resen siliyor. Yasa ayrıca Yassıada mağdurlarının zararlarının karşılanmasını da öngörüyor.

SIRADA KOMİSYON VAR

Buna göre Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu nedenle uğradıkları manevî zararlar Hazine tarafından karşılanacak. Bunların malvarlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek. Yassıada mağdurları ya da mirasçılarının zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı’na ait her türlü arşiv de 30 gün içinde TBMM’ye devredilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle