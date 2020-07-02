Yassıada Yasası yürürlükte

Meclis’te oybirliğiyle kabul edilen yasa, hukuki dayanaktan yoksun kalan Yüksek Adalet Divanı’nın hükümsüz hale gelen bütün kararlarını, adli sicil ve her türlü arşiv kayıtlarını, Adalet Bakanlığı’nca resen siliyor. Yasa ayrıca Yassıada mağdurlarının zararlarının karşılanmasını da öngörüyor.

SIRADA KOMİSYON VAR

Buna göre Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin bu nedenle uğradıkları manevî zararlar Hazine tarafından karşılanacak. Bunların malvarlığı değerlerinin müsadere edilmesinden kaynaklanan maddi zararları da giderilecek. Yassıada mağdurları ya da mirasçılarının zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı’na ait her türlü arşiv de 30 gün içinde TBMM’ye devredilecek.