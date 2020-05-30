Yassıada kararları yok sayılacak

Kamuoyunda ‘Yassıada kararları’ olarak bilinen ‘Yüksek Adalet Divanı’ kararlarının yok sayılması için TBMM’de çalışma başlatılacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 27 Mayıs Çarşamba günü Yassıada’da yapılan tören sırasında konunun değerlendirildiğini açıkladı. Şentop dün Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken şu bilgileri verdi: “27 Mayıs 1960’tan sonra kurulan Yassıada’daki mahkemelerin vermiş olduğu kararlar sonucu Sayın Başbakan Menderes ve iki bakan arkadaşı idam edildi. 15 idam cezası vardı, başta Cumhurbaşkanı Bayar ve Meclis Başkanı Refik Koraltan olmak üzere. Bunların 3’ü Milli Birlik Komitesi tarafından tasdik edildi. Ama bunun dışında da müebbetler ve farklı hapis cezaları vardı. Bu cezaların verilmesinden itibaren Demokrat Partililerin affıyla ilgili farklı siyasi görüşten, siyasi partilerden birçok kişinin girişimleri olmuştur. 1962’de, 1966’da, 1969 seçimleri öncesinde bir anayasa değişikliği teşebbüsü vardır. Demokrat Partililerin siyasi haklarının iadesine dair. Ancak 1969’da bir askeri darbe hazırlığı bilgisi üzerine bundan vazgeçilir.

KURŞUN ÇIKMADAN DİKİŞ...

Nihayet merhum Turgut Özal döneminde, 11 Nisan 1990’da kanun çıkmış, kabir nakli yapılmış. Bir iade-i itibar söz konusu olmuş. Fakat tabiri caizse vücuda girmiş kurşun çıkartılmadan yara kapatılmış ve dikilmiş. Yassıada’da verilmiş olan kararlar ve idamla ilgili Milli Birlik Komitesi’nin kararları konusunda atılabilecek bazı adımlar var gibi gözüküyor. Çalışma yürütülüyor ama daha net değil. Çalışma netleştikten sonra bunu farklı siyasi partilerle de görüşmeyi düşünüyorum. İdam kararları mı kaldırılacak yoksa MBK kararları mı kaldırılacak? Bunları farklı boyutlarıyla, hukuken tartışıyoruz. Konu netleşmeden bir açıklama yapmayayım şimdilik.”