Yaşlımız da teknolojik… 90’lıklar ‘Akıllı Cep’te

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Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye’de 90 yaşın üstündeki vatandaşlardan yüzde 44’ünün e-Nabız kullanıcısı olduğunu, sağlık verisine erişim düzeyinde Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’yi 4’üncü sıraya yükselttiğini açıkladı ve şunları söyledi: “Meclis Sağlık - Aile Komisyonu’ndan geçen yasa teklifiyle hastanelerde dijitalleşme yeni bir aşamaya taşınacak. Sağlık operasyonları öncesinde hastalardan elektronik ortamda onay alınabilecek. Kimlik doğrulama ve biyometrik gibi güvenli elektronik yöntemlerle hastalar ‘dijital onam’ verebilecek. Böylece sadece kamu hastanelerinde yıllık en az 500 milyon ıslak imzalı onamın önemli bölümü elektronik ortama aktarılacak. Onam için kullanılan kâğıtlar, hukuki gerekçelerle milyarlarca sayfaya ulaşıyor.

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DİJİTAL MUAYENE

Dijital onam, elektronik ortamda alınmış seçenek. Pandemi sonrası dünyada muayenelerin yüzde 16’sı elektronik ortama kaydı. Evde sağlık hastalarına da karşılıklı görüştükten sonra gitme var. Buralarda da biz onam alıyoruz. Hatta pandemi döneminde aşı için de önce elektronik ortamda onam aldık. Bilgi Teknolojileri Kurumu bu işin parçası. Başka bir şey daha yapıyoruz: Bu evrakı tarayıp sisteme atamıyoruz ama bu elektronik onamların hepsinin PDF’ini e-Nabız’da vatandaşın erişimine açacağız. İki taraflı bilgilendirme açısından önemli bir avantaj. Hasta derse ki ‘Ben illa da matbu istiyorum.’ Alır zaten, bu hakkı koruyor kanun.”