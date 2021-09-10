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Haber Giriş: 10.09.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Yaşlıların kâbusu oldu... Maaş günleri minibüs binerek ceplerini boşalttı

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Denizli’de minibüste yaşlı kişilerin yanına oturarak ceplerindeki paraları çalan hırsız Vedat K. gözaltına alındı. Zanlının hırsızlık yaptığı anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, son aylarda yaşlı kişilerin minibüste soyuldukları şikayetlerini artması üzerine Denizli Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri harekete geçti.

YAŞLILARIN KABUSU HALİNE GELDİ

Minibüse binen yaşlıları soyan hırsız, biranda yaşlıların korkulu rüyası haline gelmeye başladı. JASAT ekipleri zanlıyı yakalamak için binlerce saatlik kamera görüntülerini izledi.

Yaşlıların kâbusu oldu... Maaş günleri minibüs binerek ceplerini boşalttı

HIRSIZ PARALARI SAYARKEN KAMERAYA YAKALANDI

Hırsızın özellikle yaşlıların maaş günlerini takip ettiği, daha sonra onların bindiği minibüslere binerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Minibüslere ait kamera kayıtlarında hırsızlık anları ait görüntüler ortaya çıktı.

HIRSIZIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Denizli Jandarma JASAT ekipleri hırsızın 29 ayrı suç kaydı olan Vedat K. Olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

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