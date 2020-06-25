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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2020 - 09:41,Son Güncelleme:

Yaşlıları FETÖ yalanı ile dolandıran zanlıya suçüstü

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Yaşlıları FETÖ yalanı ile dolandıran zanlıya suçüstü
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MERSİN’de telefonda kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp, yaşlı vatandaşları 'FETÖ' yalanıyla dolandıran şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan 20 bin 600 liranın ise aynı yöntemle dolandırdığı başka bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin, yaşlı vatandaşları arayarak kendisini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp mal varlıklarının FETO'ya aktarılacağı yalanıyla dolandırdığı yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Dolandırıcının ağına düşen F.İ. (74) ile irtibata geçen ekipler, buluşma noktasında beklemeye başladı. F.İ., bankadan 77 bin 450 TL çekerek kendisini 'Komiser Salih' olarak tanıtan adı açıklanmayan şüpheliye parayı teslim etmek için buluşma noktasına gitti. F.İ.’nin bankadan çektiği parayı teslim ettiği anda harekete geçen ekipler şüpheliyi suçüstü yakaladı.

AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRDIĞI 20 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 20 bin 600 TL para ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, üzerinde çıkan paranın yine aynı yöntemle dolandırdığı Mezitli ilçesinde ikamet eden E.K.’ye (72) ait olduğunu itiraf eti. Zanlının üzerinden ele geçirilen 98 bin 50 TL iki mağdura teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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