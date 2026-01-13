×
HABERLERGündem Haberleri

Yaşlılarda fazla kahve içmek kronik ağrıyı artırabilir

Güncelleme Tarihi:

Sude Güner
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 10:36

Yeni bir araştırma, yaşlı bireylerde fazla kahve tüketiminin kronik ağrı şiddetini artırabileceğini, buna karşılık balık tüketimini artırmanın ağrıyı azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar sonuçların dikkatle yorumlanması gerektiğini vurguluyor.

Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından yürütülen çalışmada, 60-88 yaşları arasındaki 205 sağlıklı yetişkin iki yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların kahve ve balık tüketimleri hafta hafta izlenirken, tüketimdeki değişimler “azaldı”, “değişmedi” ve “arttı” şeklinde sınıflandırıldı.

Araştırma kapsamında katılımcılardan ayrıca ağrı seviyelerini 10 puanlık bir ölçekte değerlendirmeleri istendi. Elde edilen veriler, beslenme alışkanlıklarındaki değişim ile bildirilen ağrı yoğunluğu arasında dikkat çekici bir ilişki olduğunu gösterdi.

KAHVE TÜKETİMİ ARTTIKÇA AĞRI DA ARTTI

Çalışmanın sonuçlarına göre, kahve tüketimini artıran katılımcıların bildirdiği ağrı yoğunluğu, kahve tüketimini azaltanlara kıyasla ortalama 6,56 puan daha yüksek çıktı. Buna karşılık, daha fazla balık tüketmeye başlayan kişilerin ağrı şiddetinde, balık tüketimini azaltanlara göre ortalama 4,45 puanlık bir düşüş gözlemlendi. Araştırmacılar, balık tüketimini artıran katılımcıların, diğer değişkenlerden bağımsız olarak ağrı şiddetinde anlamlı bir azalma yaşadığını belirtti. Aynı çalışmada, kahve tüketimini artıran bireylerin ise daha yüksek ağrı puanları bildirdiği ifade edildi.

“SONUÇLAR DİKKATLE DEĞERLENDİRİLMELİ”

Araştırmayı yürüten ekip, elde edilen bulgulara rağmen temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi. Çalışmada gözlemlenen ilişkinin neden–sonuç bağlamında kesinleşmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu vurgulandı. Daha önce yayımlanan bazı araştırmalar da kahve tüketiminin farklı etkilerine dikkat çekmişti. 2020 yılında yayımlanan bir çalışmada, kahvaltıdan önce içilen bir fincan kahvenin sindirim ağrısı ve mide yanmasına yol açabileceği belirtilmişti. Ayrıca Bath Üniversitesi’nden bilim insanları, kahvenin kan şekeri kontrolü üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koymuştu.

#Kahve#Araştırma#Kahve Tüketimi

