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Yaşlılar Haftası ne zaman? İşte 2022 tarihi

#Yaşlılar Haftası#2022 Yaşlılar Haftası
Yaşlılar Haftası ne zaman İşte 2022 tarihi

Yaşlılar Haftası kapsamında, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve çeşitli kurumlar, yaşlı vatandaşlara yönelik etkinlikler yapıyor. Peki, Yaşlılar Haftası ne zaman?

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Her yıl çeşitli etkinlikler yapılan Yaşlılar Haftası, yaşlıları tekrar hatırlamak, yaşam tecrübelerini dinlemek ve hayatın nasıl su gibi akıp gittiğini görmek için bir fırsat oluşturuyor. Yaşlılar Haftası'nın hangi tarihlere denk geldiğini merak eden vatandaşlar, bu hususta araştırma yapıyor. İşte, Yaşlılar Haftası hakkında detaylar...

Yaşlılar Haftası her yıl mart ayının 18 ila 24. günleri arasında kutlanır. Bu tarihlerde yaşlılarla ilgili panel, konferans, sempozyum gibi toplantılar düzenlenir, ziyaretler yapılır.

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