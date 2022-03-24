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Yaşlı teyzeyi taksiye almamışlardı... Cezasız kalmadılar

#Yaşlı#Kadın#Taksi
Yaşlı teyzeyi taksiye almamışlardı... Cezasız kalmadılar

Hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksicilerden ikisi yakalanarak 1.823’er lira ceza kesildi. Araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, çalışma ruhsatları ise askıya alındı.

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İSTANBUL Fatih’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden çıkan yaşlı bir kadın geçen pazartesi günü saat 14.00 sıralarında taksiye binip evine gitmek istemiş, ancak hiçbir taksici onu almamıştı. Bir süre sonra duran bir taksi ise kadının gideceği yeri beğenmeyince kaçarcasına uzaklaşmıştı. Bir otobüs şoförü o anları cep telefonuyla kaydedip, yaşananları şöyle anlatmıştı: “Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. ‘Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın’ diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor.

Yaşlı teyzeyi taksiye almamışlardı... Cezasız kalmadılar

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

Bu teyze burada 5 tane taksi çevirdi. Bu ayıp bize yeter. ‘Ne olur alsan beni’ diyor. Ayıp. Yalvarıyor. ‘Ne olur eve bırakın’ diyor. Kadın da ısrar ediyor. Demin yolcuyu indirdi. Yine almadı. Belki o kadın kemoterapiye girdi. Belki kanser hastası. Belki ışına girdi. Şu araba belediye arabası olmasa kendim alıp götüreceğim. Yazıklar olsun.”

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Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından devreye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri girdi. Taksilerden plakaları görünen ikisi yakalandı. Taksicilere 1.823’er lira idari para cezası kesildi. Taksiler 3’er gün trafikten men edildi ve çalışma ruhsatları askıya alındı.

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#Yaşlı#Kadın#Taksi

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