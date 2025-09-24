×
Yaşlı pazarcıların bal satışı kavgası kötü bitti

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Bal#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 09:33

Burdur'da bal satan iki pazarcı aralarında çıkan kavgada yaralandı.

Burdur'da dün akşam üzeri peynir pazarında yan yana tezgahlarda bal satan Hayrullah Ş. (73) ile Selahattin C. (72) arasında tezgahın önünü müşterilerin kapattığı gerekçesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hayrullah Ş. ahşap bal kepçesiyle kafasına vurulması nedeniyle Selahattin C. ise vücuduna aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer esnafların araya girmesi ile ayrılan kavgada Hayrullah Şahin ve Selahattin C. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

 

