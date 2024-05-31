Yaşlı nüfusumuz ilk kez çift hane

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Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk sayımın yapıldığı 1927 yılında 13 milyon 648 bin 270 olan nüfus, geçen yıl 85 milyon 372 bin 377’ye çıktı. Cumhuriyetin 100’üncü yılının kutlandığı 2023’te, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10.2’ye çıkarak ilk kez çift haneyi gördü. İlk istatistiklerin tutulduğu 1935 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 3.9 olarak kayıtlara geçmişti.

‘ÇOK YAŞLI’ STATÜSÜ

65 yaş ve üzeri nüfusun 8 milyon 722 bin 806’ya ulaşmasıyla ülkemiz, Birleşmiş Milletler kriterlerine göre ‘çok yaşlı nüfuslu ülke’ statüsünde yer aldı. Nüfus artış hızı gerileyen ve nüfusu hızla yaşlanan Türkiye’de, nüfus projeksiyonlarına göre; yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının 2030’da yüzde 12.9, 2040’ta yüzde 16.3, 2060’ta yüzde 22.6 olacağı öngörülüyor.

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ÇOCUK NÜFUS AZALDI

Yaş yapısı şekil değiştiren Türkiye’de yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artarken, çocukların azaldı. 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34’ünü çocuklar oluşturdu. Nüfusun yüzde 26’sına denk gelen bu oran, 1935’ten itibaren kaydedilen en düşük veri oldu.

EN YAŞLI İL SİNOP

- Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20 ile Sinop, en düşük olduğu il yüzde 3.5 ile Şırnak. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 44.4 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise yüzde 16.5 ile Tunceli. Yıllık nüfus artış hızı 1935’te binde 21.1 iken 1950’de binde 21.7, 2000 yılında binde 18.3 oldu. Artış hızı 2018’de 14.7, 2022 yılında binde 7.1, 2023’te ise binde 1.1’e kadar geriledi.

‘ORTANCA’LAR ARTTI

- Çocuk nüfus oranı ortalaması yüzde 18 olan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ile karşılaştırıldığında; ortalama yüzde 26 olan Türkiye’de, bu oranın 2030’da yüzde 25.6, 2040 yılında yüzde 23.3, 2060’da yüzde 20.4 ve 2080’de yüzde 19 olacağı öngörüldü. Ortada kalanları ifade eden ortanca yaş ise 2023 yılında 34’e yükseldi. 1935 yılındaki ortanca yaş oranı 21.2 olarak kayıtlara geçmişti.