Yaşlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yaşlının Eş Anlamlısı

Yaşlı kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı olarak ‘ihtiyar’ sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu iki kelime aynı anlamı ifade ederek cümle içerisinde kullanılabilir. Ayrıca amaca uygun tek başına yine değerlendirilebilir.

Yaşlının Eş Anlamlısı

Yaşlı kelimesine eş anlamlı olarak Türkçede ‘ihtiyar’ sözcüğü kullanılabilir. Hem gerçek anlamda üzerinden hem de gündelik yaşamda mecazi olarak kullanılan sözcükler olarak öne çıkıyorlar.

Peki, yaşlı kelimesinin anlamı nedir? Yaşlı kelimesinin anlamı ‘Genç olmayan ve yaşça ilerlemiş canlılar’ şeklinde tabir edilmektedir. Verilen bu anlama bağlı olarak hem yaşlı hem de ihtiyar kelimesi eşit ifade üzerinden rahatlıkla değerlendirilebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Yaşlı adam sokakta geziyor.’’

‘’Genç yaşımıza rağmen hayat bizi yaşlandırdı.’’

Bu gibi amaca bağlı olarak ihtiyar sözcüğünü eş anlamlı şekilde değerlendirebilirsiniz.