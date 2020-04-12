Yaşlı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yaşlının Eş Anlamlısı
Yaşlı kelimesi aynı zamanda TDK’ya uygun şekilde eş anlamlısı üzerinden değerlendirilir. Alternatif olarak yaşlı sözcüğünün eş anlamlı kelimesini amaca uygun olarak değerlendirebilirsiniz. Peki, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yaşlının eş anlamlısı hakkında bilinmesi gerekenler.
Yaşlı kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı olarak ‘ihtiyar’ sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu iki kelime aynı anlamı ifade ederek cümle içerisinde kullanılabilir. Ayrıca amaca uygun tek başına yine değerlendirilebilir.
Yaşlı kelimesine eş anlamlı olarak Türkçede ‘ihtiyar’ sözcüğü kullanılabilir. Hem gerçek anlamda üzerinden hem de gündelik yaşamda mecazi olarak kullanılan sözcükler olarak öne çıkıyorlar.
Peki, yaşlı kelimesinin anlamı nedir? Yaşlı kelimesinin anlamı ‘Genç olmayan ve yaşça ilerlemiş canlılar’ şeklinde tabir edilmektedir. Verilen bu anlama bağlı olarak hem yaşlı hem de ihtiyar kelimesi eşit ifade üzerinden rahatlıkla değerlendirilebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse;
‘’Yaşlı adam sokakta geziyor.’’
‘’Genç yaşımıza rağmen hayat bizi yaşlandırdı.’’
Bu gibi amaca bağlı olarak ihtiyar sözcüğünü eş anlamlı şekilde değerlendirebilirsiniz.
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