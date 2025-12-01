×
Ne utanma var ne sıkılma! Yaşlı kadınları hedef alıyordu: Evdeki güvenlik kamerasına yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Dolandırıcılık#Haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 13:24

İzmir'de manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlı kadınları 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandıran şahıs kameradan tespit edilip yakalandı.

Olay, önceki gün Konak ilçesinin Göztepe semtindeki bir apartmanda meydana geldi. "Manda yoğurdu satıyoruz" bahanesiyle kapı kapı dolaşan dolandırıcı, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı.

Şüpheli, önce güven kazandığı evlere girmeyi başardı, ardından bakıcıyı kap getirtme bahanesiyle mutfağa gönderip yaşlı kadının yalnız kalmasını sağladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, dolandırıcının, yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı.

FARKLI APARTMANLARA DA GİRDİ

Şüpheli, daha sonra kadının cebindeki büyük meblağları alarak olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli, aynı yöntemle farklı apartmanlarda da dolandırıcılık yapmayı sürdürdü.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ederek gözaltına aldı.

