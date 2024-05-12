×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yaşlı kadının feci ölümü: Karşıya geçmek isterken tren çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Efeler#Tren
Yaşlı kadının feci ölümü: Karşıya geçmek isterken tren çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 14:20

Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte karşıya geçmek isteyen ve gelen treni fark etmeyen yaşlı kadın, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadının kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Haberin Devamı

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen yaşlı kadın, Bayındırlık Kavşağı mevkiindeki hemzemin geçitten karşıya geçmek istedi. Bariyerlerin kapalı olmasına rağmen gelen treni fark etmeyen ve karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına o esnada Denizli-İzmir seferi yapan tren çarptı. Trenin altında kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaşlı kadının feci ölümü: Karşıya geçmek isterken tren çarptı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Trenin altında kalarak hayatını kaybeden talihsiz kadının kimlik belirleme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Yaşlı kadının feci ölümü: Karşıya geçmek isterken tren çarptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Efeler#Tren

BAKMADAN GEÇME!