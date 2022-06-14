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Yaşlı kadını ‘Oğlunum’ diyerek dolandırdı

#İstanbul#Ayten Köksal#Gözaltı
Yaşlı kadını ‘Oğlunum’ diyerek dolandırdı

İstanbul Maltepe’de yaşayan Ayten Köksal’ın (78) geçen perşembe günü telefonu çaldı. Telefonu açtığında karşısındaki kişi, oğlu olduğunu ve acil paraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Parayı almak için de bir arkadaşını göndereceğini söyledi. Arkadaş dediği de kendisinden başkası değildi. Telefondaki kişi yaşlı kadının evine giderek 9 bin 500 lirasını alarak evden uzaklaştı. Yaşlı kadın gerçek oğlu ile konuşunca dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler eve gelen kişinin Latif G. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonlar Latif G. gözaltına alındı. Üzerinden yaşlı kadından aldığı 9 bin 500 lira çıkan Latif G.’nin, nitelikli dolandırıcılıktan 3, dolandırıcılıktan 3 ve güveni kötüye kullanma ile başkasına ait kimlik veya kimlik belgesini izinsiz kullanmaktan emniyette kaydı olduğu anlaşıldı. Latif G.’nin üzerinde ele geçen para da yaşlı kadına teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Latif G. serbest kaldı.

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#İstanbul#Ayten Köksal#Gözaltı

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