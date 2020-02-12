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TİRE (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

Yaşlı kadını darbedip, bileziğini ve küpesini alan maskeli zanlı yakalandı

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Yaşlı kadını darbedip, bileziğini ve küpesini alan maskeli zanlı yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, zorla evine girdiği Beyhan Güleç'i (75) darbedip, kulağındaki küpesi ile kolundaki bileziği gasbettiği iddia edilen K.A. (16), polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir çocuk annesi Beyhan Güleç, evde yalnız başınayken kapı çaldı. Kapıyı açan Güleç, elinde bıçak, maskeli bir kişiyle karşılaştı. Zorla içeri giren bu kişi, Güleç'i darbedip, kolundaki bilezik ile kulağındaki küpeyi alarak kaçtı. Güleç'in çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Beyhan Güleç, gelen ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyhan Güleç tedavisi sonrası taburcu edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin 16 yaşındaki K.A. olduğunu belirledi. Dün operasyon düzenleyen ekipler, K.A.'yı gözaltına aldı. K.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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