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Gündem
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/DHA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Yaşlı kadına şiddet olayında yeni gelişme! Bakıcı gözaltına alındı...

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Yaşlı kadına şiddet olayında yeni gelişme! Bakıcı gözaltına alındı...
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Kadıköy'de, Özbekistan uyruklu bakıcının, çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Bakıcı R.R. gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz günlerde Göztepe Mahallesi Ortabahar Sokak'ta meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.R. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.R. gözaltına alındı.

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