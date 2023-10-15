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Yaşlı kadına yoğun bakımda eziyet edilmişti... Hastane için karar verildi

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#Hastane#Yoğun Bakım#İşkence
Yaşlı kadına yoğun bakımda eziyet edilmişti... Hastane için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 13:33

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamelede bulunulmasına ilişkin soruşturmada hastaneye 89 bin 571 TL para cezası uyguladı.

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TİHEK, 5 Ekim 2022 tarihinde sosyal medyada yayımlanan, Bayındır İçerenköy Hastanesi yoğun bakım servisinde çekildiği belirlenen ve sağlık çalışanlarının 79 yaşındaki N.Z.'ye hakaret edip, üzerine para attığı görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yaşlı kadına yoğun bakımda eziyet edilmişti... Hastane için karar verildi

Kararda, görüntülerde yer alan N.Z. isimli kadın hastanın 22 Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybettiği hatırlatılarak, hastane bünyesinde çalışan personelin yaşlı ve savunmasız yoğun bakım hastasına yönelik eylemlerinin insan onurunu zedeleyici, sindirici, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu belirtildi. Söz konusu hastanenin ayrımcılık yasağı ihlalinden sorumlu olduğu vurgulanarak, muhatap hakkında 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada olayla ilgili 4 kişi tutuklanmış, ilgili sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığı'nca 3'er yıl meslekten menedilmişti.

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Yaşlı kadına yoğun bakımda eziyet edilmişti... Hastane için karar verildi

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#Hastane#Yoğun Bakım#İşkence

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