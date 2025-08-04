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Yaşlı kadın poşet içinde manava bırakıp gitti, bir daha da dönmedi... | İşletmeci böyle seslendi: Teyzeciğim hepsini aldım

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#Erzurum#Manav#Çorap
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 10:49

Erzurum'da manavlık yapan Hakim Nalkıran (38), iş yerine 2 poşet dolusu çorap bırakıp, kaybolan kadını arıyor. Nalkıran, "Kadının iş yerinde bıraktığı 50 çiftin üzerinde çorap duruyor. Ne çorapları geri aldı ne de kendisinden bir haber aldık" dedi.

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Olay, 21 Temmuz'da saat 20. 30 sıralarında Palandöken ilçesinin Yıldızkent semtinde meydana geldi. Manav işleten, evli ve 2 çocuk babası Hakim Nalkıran, 70 yaşlarındaki bir kadının iş yerine 2 poşet çorapla girdiğini ve dinlenmek istediğini söyledi.

Yaşlı kadın poşet içinde manava bırakıp gitti, bir daha da dönmedi... | İşletmeci böyle seslendi: Teyzeciğim hepsini aldım

Nalkıran, "Kadına sandalye verdim ve o sırada çorap sattığını söyledi. Destek olmak amacıyla birkaç tane satın aldım. Çorapları tezgahta bıraktı. Diğer müşteriler de çoraplara ilgi gösterdi. Biz ürünleri incelediğimiz sırada kadının sandalyesinde olmadığını fark ettik. Hemen çevreyi aramaya başladık ancak kadından hiçbir iz bulamadık. Alzheimer hastası olabilir diye düşündük.

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Yaşlı kadın poşet içinde manava bırakıp gitti, bir daha da dönmedi... | İşletmeci böyle seslendi: Teyzeciğim hepsini aldım

O günden bu yana, kadının iş yerinde bıraktığı 50 çiftin üzerinde çorap duruyor. Ne çorapları geri aldı ne de kendisinden bir haber aldık. Güvenlik kameralarında, kadının hızla iş yerinden uzaklaştığı görünüyor. Neden böyle bir şey yaptı, anlamadım" dedi.

Yaşlı kadın poşet içinde manava bırakıp gitti, bir daha da dönmedi... | İşletmeci böyle seslendi: Teyzeciğim hepsini aldım

‘PARA, PUL MESELESİ DEĞİL'

Hakim Nalkıran, çorapları iş yerinde bırakarak ayrılan kadına seslenerek, "Teyzeciğim, çorapların hepsini aldım. Para, pul meselesi değil. Yeter ki sen iyi ol, sağlıklı ol. Güvenlik kameralarındaki görüntülerden teyzemizi tanıyan varsa, Yıldızkent semtindeyiz. Lütfen en azından teyzenin sağlığı hakkında bize bilgi versinler" diye konuştu.

Yaşlı kadın poşet içinde manava bırakıp gitti, bir daha da dönmedi... | İşletmeci böyle seslendi: Teyzeciğim hepsini aldım

Yaşlı kadın poşet içinde manava bırakıp gitti, bir daha da dönmedi... | İşletmeci böyle seslendi: Teyzeciğim hepsini aldım

 

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#Erzurum#Manav#Çorap

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