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Yaşlı kadın evinde ölü bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

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#Eskişehir#Eskişehir Haberleri#Cinayet
Yaşlı kadın evinde ölü bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 12:12

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde eşi ve oğlu tarafından evlerinde ölü bulunan 72 yaşındaki Safinaz A.'nın darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta yaşayan Safinaz A., akşam saatlerinde eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Safinaz A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşlı kadın evinde ölü bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz A.'nın yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Yaşlı kadın evinde ölü bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

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Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda Safinaz A.'nın boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi.

Yaşlı kadın evinde ölü bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

Safinaz A.'nın cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yaşlı kadın evinde ölü bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

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#Eskişehir#Eskişehir Haberleri#Cinayet

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