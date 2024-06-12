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Yaşlı kadın evde ölü bulunmuştu... 4 gözaltı kararı

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#Kırıkkale#Gülistan Avcı#Cianyet
Yaşlı kadın evde ölü bulunmuştu... 4 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 13:49

Kırıkkale'de 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.

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Bahçelievler Mahallesi 702'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında dün akşam meydana gelen olayda, evde yalnız yaşayan Gülistan Avcı, torunu tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi O.T. ile suç delillerini yok ettiği veya gizlediği belirlenen aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırıkkale'de 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında emniyette suçunu itiraf eden şüpheli O.T. ile eşi B.T., annesi S.T., kardeşi G.T. ve M.K.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, öldürülen Avcı'nın komşusu olduğu öğrenildi.

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#Kırıkkale#Gülistan Avcı#Cianyet

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