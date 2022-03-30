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Yaşlı kadın cam silerken 10'ncu kattan düşerek hayatını kaybetti

#Cam#Silme#Tokat

Tokat'ta oturduğu binanın 10'uncu katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybederek düşen Şerife Altun (65), hayatı kaybetti.

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Olay, saat 17.00 sıralarında TOKİ konutları 3'ncü etapta meydana geldi. 10 katlı binanın en üst katında oturan evli ve 2 çocuk annesi Şerife Altun iddiaya göre evinin camlarını silmek istedi.

Yaşlı kadın cam silerken 10ncu kattan düşerek hayatını kaybetti

Bu sırada dengesini kaybeden Altun, 10'uncu kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Şerife Altun'un cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın cam silerken 10ncu kattan düşerek hayatını kaybetti

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#Cam#Silme#Tokat

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