Yaşlı çiftin katil zanlısı yakalandı

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde Ağa (79) ve Nimet Üykü (72) çiftinin cansız bedenleri bulundu. Çiftin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside çiftin göğüs bölgelerinde mermi izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, Nimet Üykü’ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin de kayıp olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, evi ateşe verip çaldığı altınlarla İstanbul’a kaçtığı ve bunları kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlenen H.Ç., havalimanındaki x-ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Cinayet şüphelisi H.Ç., ‘kasten öldürme’ ve ‘yağma’ suçlarından tutuklandı.

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Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara’nın talimatıyla JASAT personelinden oluşturulan özel ekip, H.Ç.’nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının bulunduğu iddiasını araştırmaya başladı. Ekiplerin çalışmasında, Koçyiğitler köyünde ikamet eden, ancak bir süredir Diyarbakır’da yaşayan eniştesinin yanında kaldığı tespit edilen Ç.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.G., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.