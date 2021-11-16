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Yaşlı çifti tam 3 kez dolandırdılar! 4 milyon TL'lik vurgun...

#Dolandırıcılık#Polis#Ankara
Yaşlı çifti tam 3 kez dolandırdılar 4 milyon TLlik vurgun...

Ankara'da Kamuran (87) ve İrfan Türker (87) çiftini, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek, birer hafta arayla toplam 4 milyon TL dolandıran tutuklu 4 şüpheli hakkında 10'ar yıl hapis talebiyle dava açıldı.

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Yenimahalle ilçesinde İrfan ve Kamuran Türker çiftini 11 Şubat'ta arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, adına işlemler yapılarak paralarının teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek, parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euroyu çekip, eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdi. Çift, bir hafta sonra 18 Şubat'ta 101 bin 186 dolar, 24 Şubat'ta da 84 bin 200 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan şüphelilere teslim etti.

4 TUTUKLAMA

Türker çifti, ilk iki olayda parayı siyah çanta ile almaya gelen şüphelinin, 3'üncüde poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek polise haber verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Türker çiftinin oturduğu binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Para dolu çantayla binadan çıkarken kameraya yansıyan şüphelinin Hüseyin Karaca olduğu belirlendi. Hüseyin Karaca ile parayı teslim alırken kendisine gözcülük yapan Abdülkadir Özal, kentten uçakla ayrılmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde Türker çiftinden aldıkları para çıktı. Türker çifti de parayı teslim ettikleri Hüseyin Karaca'yı teşhis etti. Şüphelilerin, parayı Emrah Çiftçi ve Aziz Topur adına Türker çiftinden aldıklarını söylemesi üzerine bu iki şüpheli de gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Polisin çalışması çetenin çalışma şeklini de ortaya çıkardı. Buna göre Şanlıurfa'dan 'Konuşmacı' diye tabir edilen şüphelinin Türker çiftini arayıp, kandırdığı, 'eldenci' diye tabir edilen şüphelilerin ise yüzde 10'luk komisyon karşılığında parayı teslim aldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile 4 kişi hakkında 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10'ar yıl hapis talebiyle dava açıldı.

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#Dolandırıcılık#Polis#Ankara

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