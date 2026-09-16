Yaşlı çift öldürülüp evleri ateşe verilmişti: Katil, X-Ray'deki ayrıntıyla yakalandı

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İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

JASAT’ımız yangın süsü verilen cinayeti X-Ray cihazındaki ayrıntı ile aydınlattı.

Elazığ’da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Üykü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT Timleri, gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-Ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.’yi yakaladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda;

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül 2026 tarihinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağa ve Nimet Üykü çiftine yapılan otopsi incelemesinde; göğüs bölgelerinden birer ateşli silah mermisiyle vurularak öldürüldüğü, ardından olaya yangın süsü verildiği tespit edildi. Ayrıca maktul Nimet Üykü’ye ait 2 adet bilezik, 1 adet kolye ve 2 adet küpenin de çalındığı belirlendi.

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Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz takibi sonucunda; olaya yangın süsü verip gasbettiği altınlarla İstanbul’a kaçan ve kuyumcuda satmaya çalışan zanlı H.Ç., havalimanı X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Katil zanlısı H.Ç., "Kasten Öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT'larca; 2026 yılında 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808’i aydınlatıldı. Bu yıl JASAT’ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının ise tamamı çözüldü.

Ayrıca; kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli şahıs hakkında Kırmızı Bülten kararı çıkarılması sağlandı.

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Kahraman Jandarmamızı, JASAT’ımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızı, Karakoçan Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de son gelişmenin ardından açıklamada bulundu. Çiftçi'nin mesajı şu şekilde oldu:

JANDARMAMIZIN DİKKATİ, CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ PERDEYİ KALDIRDI!

Yangın süsü verilerek gizlenmeye çalışılan cinayet, JASAT’ımızın dikkati, tecrübesi ve titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı; şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

Suçun üzerini hangi yöntemle örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar; güvenlik güçlerimizin dikkatinden, devletimizin adaletinden kaçamayacaklar.

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Cinayetin izini kararlılıkla süren, en küçük ayrıntıyı dahi gözden kaçırmayarak olayı aydınlatan kahraman Jandarmamızı ve JASAT’ımızı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum.