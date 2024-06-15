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Yaşlı çifte 8 milyon 500 bin liralık oyun! Dolandıramadan yakalandı

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#Kayseri#Mersin#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 09:46

Kayseri’de kendisini polis-savcı olarak tanıtarak yaşlı bir çiftin döviz ve altınını almaya çalışan yirmi beş yaşındaki İ.E.İ., polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile Mersin’de yakalandı.

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Kayseri’de kendisini polis-savcı olarak tanıtan İ.E.İ (25), yaşlı bir çifti operasyon yapacakları şeklinde inandırıp çiftin evine gelerek yaklaşık değeri 8 milyon 500 bin TL olan döviz ve altını almaya çalışarak, parayı alamadan adresten kaçtı.

Vatandaşların ihbarı ile başlatılan araştırmalar sonucunda kimliği tespit edilen şahıs Mersin’de yakalanarak Kayseri’ye getirildi.

Yaşlı çifte 8 milyon 500 bin liralık oyun Dolandıramadan yakalandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E.İ., nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Kayseri#Mersin#Polis

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