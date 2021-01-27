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AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 01:04 | Son Güncelleme:

Yaşlı çift soba kurbanı oldu

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Yaşlı çift soba kurbanı oldu
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Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşlı çift, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Esentepe Mahallesi’nde oturan Yaşar (67) ve Keziban Şişli'den (65) haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı kırarak eve giren ekipler, yaşlı çifti hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi.  Cenazeler, incelemenin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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