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Hüsnü Ümit AVCI- Mert Taha VAROL/ DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 13:35,Son Güncelleme:/

Yaşlı çift gözlem altında! Hastaneye böyle götürüldüler…

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Yaşlı çift gözlem altında! Hastaneye böyle götürüldüler…
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Sivas'ta, solunum sıkıntısı olan İsmet Ö. (80) ve eşi Jale Ö. (75), koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. 

Gülyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmet Ö. ve eşi Jale Ö., 112 Acil Servis'i arayıp, solunum sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Bunun üzerine eve hemen sağlık ekibi sevk edildi. Koruyucu kıyafet giyip, maske ve eldiven takan sağlık görevlileri, İsmet Ö. ve eşi Jale Ö.'yü evlerinden alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. Çiftin koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındığı belirtildi. 

Yaşlı çift gözlem altında Hastaneye böyle götürüldüler…

 

Solunum sıkıntısı olan yaşlı çifti, hastaneye böyle götürdüler
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