Gündem Haberleri

Yaşlı çift, evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#İntihar#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 17:38

Çorum’da Hasan (68) ve Satı Bulut (64) çifti, oturdukları apartman dairesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48’inci Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede oturan Hasan Bulut ile eşi Satı Bulut’tan bir süredir haber alamayan yakınları, bugün saat 15.30 sıralarında adrese gitti.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Kapıyı açıp içeri giren yakınları, çifti silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başlarından vurulan Hasan ve Satı Bulut çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ETTİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dairede inceleme yaptı. Soruşturma sürerken, Hasan Bulut’un eşini öldürüp ardından intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

