Yaşlı bakımı, havacılık ve denizcilik yükselişte... Tercihlerde öncelik ‘iş imkânı’ oldu

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BU yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. Adaylar, yeni açılan yapay zekâ kontenjanlarının tamamına yerleşti. Ancak bu programların yanı sıra önceki yıllara kıyasla bu yıl adaylar tarafından ilginin azaldığı ve yükseldiği farklı bölümler de var. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal adayların yönelimlerini şöyle değerlendirdi:

YURTDIŞI PLANLARI

“Sayısalda gerontoloji, yani yaşlılık bilimi bölümüne bu yıl büyük bir yönelim oldu. Adaylar, gerontoloji eğitimi alıp ardından Avrupa ülkelerinde çalışmayı düşünerek bu alanı tercih etmiş olabilir. Türkiye’de yaşlı nüfusun artıyor olması da bu bölüme ilginin nedeni olarak görülebilir. Geçtiğimiz yıl 545 bin sıralamayla girilebilen bölüm, bu yıl 410 bin seviyelerine yükseldi. Önceki yıllarda adaylar, bu bölüme burun kıvırırlardı ancak bu sene görüyoruz ki somut iş bulabilecekleri bölümlere ilgi göstermeye başlamışlar. Bunun dışında dil konuşma terapisi, havacılık ve uzay mühendisliği, şehir bölge planlama, gemi inşaatı bölümleri de öne çıktı. Tıp, eczacılık ve diş hekimliği gibi bölümlerde ise öğrenci yönelimleri pek değişmedi.

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Sayısal alanda ilginin en azaldığı bölüm, ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Bu yıl atamalarda bölüm mezunlarının atama sayısının düşük olması, adayların tercihlerine de yansımış durumda. Haliyle sayısal alandan hazırlanan adaylar bu durumu fark ederek farklı bölümlere yönelmişler. İlköğretim matematik öğretmenliğinin kontenjanlarında geçtiğimiz yıl yüzde 100 doluluk yaşanırken bu yıl yüzde 59 oranında bir doluluk var.

HUKUKTA DA DÜŞÜŞ VAR

Eşit ağırlıkta genel olarak popülerliğini yitiren birkaç bölüm var. Bunlar spor yöneticiliği, arkeoloji ve hukuk. Hukukta yaklaşık 8 bine yakın bir sıralama düşüşü yaşandı. Yani sıralaması daha düşük olanlar bu bölüme yerleşebilmiş. Diğer yandan bu alanda adayların en çok ilgi gösterdiği bölümler; denizcilik işletmeleri, havacılık ve sağlık yönetimi oldu.”

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2 YILLIKLAR YÜZDE 100 DOLDU

- Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüyle tercih edilen 2 yıllık meslek yüksekokullarında bilgisayar programcılığına olan ilginin azaldığına dikkat çeken Ünsal, “Özellikle yaşlı bakımı ile evde hasta bakımı bölümlerinde rekor bir artış var. Bu yıl 2 yıllık bölümler yüzde 100’e yakın oranda doldu. Bunun nedeninin, adayların 4 yıl yerine 2 yıl okuyup daha hızlı iş hayatına atılmak istemesi ve belki yurtdışına çıkmayı düşünmesi olabileceğini tahmin ediyorum” dedi.