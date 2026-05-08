×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yaşlı bakımevinde skandal görüntüler: Önce yere düşürdü sonra darbetti! Sosyal medyada tepki yağıyor... 4 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Yaşlı Bakımevi#Darp
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 11:24

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşlı bakımevinde çalışan personelin bir hastayı ittirip yere düşürdükten sonra darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı personelin başka bir hastaya tükürdüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, personelin iş akdinin feshedildiği ve teftiş sürecinin başlatıldığı belirtildi. Olayın ardından kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan yaşlı bakımevinde meydana geldi. Bakımevine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personelin iterek yere düşürdüğü hastayı darbettiği görüldü. Darbedilen hasta kafasından yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde ise, personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görülürken, bir diğer görüntüde ise bakımevine gelen yaralı hastanın yakını kurum çalışanlarına tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Yaşlı bakımevinde skandal görüntüler: Önce yere düşürdü sonra darbetti Sosyal medyada tepki yağıyor... 4 gözaltı

Daha öncede benzer olaylarını sık yaşandığı iddia edilen yaşlı bakımevinde, yönetim tarafında herhangi bir personele işlem yapılmadığı öne sürüldü. Sosyal medya da yayınlanan görüntülerin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nünce konuya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

4 GÖZALTI

Haberin Devamı

Olaya ilişkin yürütülen çalışmaların ardından Kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı.

Yaşlı bakımevinde skandal görüntüler: Önce yere düşürdü sonra darbetti Sosyal medyada tepki yağıyor... 4 gözaltı

Gözden KaçmasınCIA raporu tartışma yarattı, dikkat çekici bir bulgu var: İranın sakladığı güç ‘Sadece yüzde 18 kaldı’ denmişti…CIA raporu tartışma yarattı, dikkat çekici bir bulgu var: İran'ın sakladığı güç! ‘Sadece yüzde 18 kaldı’ denmişti…Haberi görüntüle

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada: "Bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. 27.04.2026 tarihinde meydana gelen olayın Bakanlığımıza intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatılmıştır. Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır. Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yaşlı bakımevinde skandal görüntüler: Önce yere düşürdü sonra darbetti Sosyal medyada tepki yağıyor... 4 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beylikdüzü#Yaşlı Bakımevi#Darp

BAKMADAN GEÇME!