Yaşlı bakım merkezinde yangın.. Can pazarı
Ankara’nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi’ndeki özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde dün, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ekipler içeride kalan 40 yaşlıyı süratle tahliye etti. Tahliye edilen yaşlılar dışarıda park ve bahçede bir süre bekletildi. Daha sonra bütün yaşlılar ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın ise hasara neden oldu. Ankara Valiliği de yangınla ilgili Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Çankaya ilçemizde özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.”
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