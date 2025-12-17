Yaşlı bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

"GEREKLİ TÜM YAPTIRIMLAR TEREDDÜTSÜZ ŞEKİLDE UYGULANACAK"

Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

ŞİDDET KAMERADA! "BENİ ANAM BABAM BU KADAR DÖVMEMİŞTİR"

2023 yılının Temmuz ayında kaydedildiği belirtilen görüntülerde; yaşlı adamın, "Sabahtan beri beni dövüyorlar. Tokat attılar. Beni anam babam bu kadar dövmemiştir" ifadelerini kullandığı duyuluyor.