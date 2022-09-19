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Yaşlı adamın feci ölümü! Babalarını görünce yıkıldılar

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#Bursa#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 17:40

Bursa'da pazarda seyyar satıcılık yapan yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken tırın altına kalarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan çocukları olay yerine geldiğinde tırın lastiğine dayanarak gözyaşı döktü. Polis ekipleri ise yaşlı adamın çocuklarını teselli etmeye çalıştı. Yaşlı adamın ölüme doğru yürüdüğü, tır şoförünün de onu fark etmeden hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü mahallesi Çınarönü caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mahallede kurulan semt pazarında seyyar satıcılık yapan 59 yaşındaki Bayram Damar, seyyar aracını bırakıp yolun karşısına geçmek istedi. O esnada caddeden geçen Ersin B. idaresindeki 27 AAJ 751 plakalı tırın kör noktasından karşıya geçmek için hareket eden yaşlı adam; tır şoförünün kendisini fark etmemesi sonucu aracın altında kalarak olay yerinde can verdi. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yoldaki trafik akışını kesti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tır şoförünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Damar'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Bayram Damar'ın çocuğu ve yakınları babalarının başında gözyaşı dökerken, bir polis memuru onları sakinleştirmek için su ikram etti.

Yaşlı adamın feci ölümü Babalarını görünce yıkıldılar

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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#Bursa#Trafik#Kaza

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