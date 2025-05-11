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Yaşlı adamın 2 milyon liralık altınları çalındı! Hırsızlar tanıdık çıktı

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#AMASYA#TRAFİK#KAZA
Yaşlı adamın 2 milyon liralık altınları çalındı Hırsızlar tanıdık çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 17:54

Amasya’da O.Ö. 'nün(73) evinden içinde 2 milyon TL değerinde altın bulunan çelik kasa çalındı. Polisin yaptığı araştırmada spiralle kesilmiş çelik kasa 15 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulunurken, yaşlı adamın torunu, torununun kocası ve görümcesi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yaşayan O.Ö. (73) geç saatlerde evine geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Evin kapısının zorlanmadan anahtarla açıldığını belirleyen polisler, araştırmayı genişletti.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu izler evin anahtarını daha önceden aldığı belirlenen yaşlı adamın torununu işaret etti. Çelik kasayı 15 kilometre uzaklıktaki Belmebük Mahallesi’ne götürerek, spiralle kesip içindeki 2 milyon TL değerindeki altınları aldıkları belirlenen torun E.D. (20), kocası K.D. (20) ve kocasının kardeşi G.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Çelik kasa atıldığı dere yatağında suyun içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkartıldı.

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Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edilirken, hrsızlık şüphelisi torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve kız kardeşi G.D. ise adliyeye sevk edildi. Damat K.D., basın mensuplarının "Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?" sorusuna cevap vermedi.

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#AMASYA#TRAFİK#KAZA

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