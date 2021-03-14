Yaşlı adamı döverek öldürmüşler! Adliyeye sevk edildiler

Musabeyli'ye bağlı Zeytinbağı Köyü'nde yalnız yaşayan Selahattin Polat, 2 Mart günü evinde darp edilerek öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından başlatılan soruşturmada Polat'ı parasını almak için O.C., O.C., Ö.Y., E.K. ve C.Y.'nin öldürdüğü saptandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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