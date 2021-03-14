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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Yaşlı adamı döverek öldürmüşler! Adliyeye sevk edildiler

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Yaşlı adamı döverek öldürmüşler! Adliyeye sevk edildiler

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Polat’ı (78) evinde döverek öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Musabeyli'ye bağlı Zeytinbağı Köyü'nde yalnız yaşayan Selahattin Polat, 2 Mart günü evinde darp edilerek öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından başlatılan soruşturmada Polat'ı parasını almak için O.C., O.C., Ö.Y., E.K. ve C.Y.'nin öldürdüğü saptandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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