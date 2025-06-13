×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yaşlı adamı böyle döverek öldürmüşler, o anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Cavıldak#İşkence Görüntüleri#İntihar Süsü
Yaşlı adamı böyle döverek öldürmüşler, o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 17:33

Ordu’nun Ünye ilçesinde, darp edilip öldürüldükten sonra intihar süsü verilen 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak’a yapılan işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. 3 sanığa verilen müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezası kesinleşti.

Haberin Devamı

 

10 Ağustos 2020 tarihinde Ünye ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ahmet Cavıldak, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Yaşlı adamı böyle döverek öldürmüşler, o anlar kamerada

3 SANIĞA CEZA YAĞDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sefa S. (29), Nurullah K. (23) ve Hamdican A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

Yaşlı adamı böyle döverek öldürmüşler, o anlar kamerada

İŞKENCEYİ KAYDETMİŞLER

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onayarak cezaları kesinleştirdi.

Yaşlı adamı böyle döverek öldürmüşler, o anlar kamerada

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı, diğer 2 kişinin de yaşlı adamı darp ettiği anlar net şekilde görülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Cavıldak#İşkence Görüntüleri#İntihar Süsü

BAKMADAN GEÇME!