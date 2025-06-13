Yaşlı adamı böyle döverek öldürmüşler, o anlar kamerada

Haberin Devamı

10 Ağustos 2020 tarihinde Ünye ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ahmet Cavıldak, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

3 SANIĞA CEZA YAĞDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sefa S. (29), Nurullah K. (23) ve Hamdican A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

İŞKENCEYİ KAYDETMİŞLER

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onayarak cezaları kesinleştirdi.

Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı, diğer 2 kişinin de yaşlı adamı darp ettiği anlar net şekilde görülüyor.