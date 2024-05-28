Yaşlı adama 'neden çarptın' dayağı: Bayıltana kadar dövdü

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Olay, saat 15.00 sularında Deliklitaş Mahallesinde bulunan Sıcaksular mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, yolda yürüyen yaşlı adam yakınından geçen birisine çarptı. Yaşlı adam ile çarptığı kişi ve ailesiyle çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ailedeki bir erkek şahıs yaşlı adamı darbetti. Aldığı darbeler sonucunda bayılan adam dakikalarca yerden kalkamazken, aile olay yerinden uzaklaştı.

Kulağı kanayan ve gözü moraran baygın adama ilk yardımı çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri adama müdahalede bulundu. Vatandaşlar tarafından ayıltılan adam olay yerine araç girememesi nedeniyle sağlık ekiplerince yürüyerek ambulansa götürülürken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.