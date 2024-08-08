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Yaşlı adam, yangın yerinde ölü bulunmuştu... Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf! Evde yaşananları böyle anlattı

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#Cinayet#Bursa#Vahşet
Yaşlı adam, yangın yerinde ölü bulunmuştu... Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf Evde yaşananları böyle anlattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 11:26

Bursa'da, yalnız yaşadığı evin bodrum katında, Faik Yorgun'un (72) yanmış cesedine ulaşıldı. Otopsisinde, vücudunda yanıklar olan Yorgun'un başına vurulup iple boğulduğu saptandı. Polis tarafından yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu belirlenen üniversite öğrencisi Mustafa Polat (22), suçunu itiraf ederek, "Cinayeti neden işlediğimi yargılamada detaylarıyla anlatacağım" dedi.

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Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde, geçen hafta meydana gelen olayda, 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Büyüyen yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Evde inceleme yapan polis, 2 aydır, burada tek başına yaşayan Faik Yorgun'un yanmış cesedine ulaştı.

Yaşlı adam, yangın yerinde ölü bulunmuştu... Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf Evde yaşananları böyle anlattı

Savcılık incelemesinin ardından daha önce fırında işçi olarak çalışan Yorgun'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Yaşlı adam, yangın yerinde ölü bulunmuştu... Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf Evde yaşananları böyle anlattı

"BIÇAK ÇEKİNCE BOĞDUM, EVİNİ ATEŞE VERDİM"

Otopsisinde, boynunda kırıklar tespit edilen Yorgun'un, başına vurulduktan sonra iple boğulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli olarak, olay günü Antalya'dan Bursa'ya otobüsle gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Polat'ı gözaltına aldı.

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Yaşlı adam, yangın yerinde ölü bulunmuştu... Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf Evde yaşananları böyle anlattı

Şüphelinin, kent terminaline geldiği günkü görüntülerine ulaşan polis, 'Kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunan Polat'ı sorguladı. İfadesinde, "Evet, onu ben öldürdüm" diyen Polat, "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldım. Kısa sürede yakalandım. Kendisini neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla anlatacağım" dedi.

Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklandı.

Yaşlı adam, yangın yerinde ölü bulunmuştu... Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf Evde yaşananları böyle anlattı

Yaşlı adam, yangın yerinde ölü bulunmuştu... Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf Evde yaşananları böyle anlattı

Yaşlı adam, yangın yerinde ölü bulunmuştu... Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf Evde yaşananları böyle anlattı

 

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#Cinayet#Bursa#Vahşet

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