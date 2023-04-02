Yaşlı adam, tatile geldiği evde ölü bulundu

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Olay, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. İstanbul'dan tatil için gelen İsmail Aydemir, 2 arkadaşı ile birlikte daire kiralayıp siteye yerleşti. Aydemir, bu sabah banyoya girip, saatlerce çıkmayınca arkadaşları telaşlandı. Daha sonra banyoya giren arkadaşları, Aydemir'i hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlattı.