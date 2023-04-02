Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yaşlı adam, tatile geldiği evde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Karasu#İsmail Aydemir
Yaşlı adam, tatile geldiği evde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 17:47

Sakarya'nın Karasu ilçesine tatil için gelen İsmail Aydemir (62), arkadaşları ile kaldığı yazlık dairenin banyosunda ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. İstanbul'dan tatil için gelen İsmail Aydemir, 2 arkadaşı ile birlikte daire kiralayıp siteye yerleşti. Aydemir, bu sabah banyoya girip, saatlerce çıkmayınca arkadaşları telaşlandı. Daha sonra banyoya giren arkadaşları, Aydemir'i hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yaşlı adam, tatile geldiği evde ölü bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Karasu#İsmail Aydemir

BAKMADAN GEÇME!

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles
Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya