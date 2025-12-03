×
Gündem Haberleri

"Yaşlanmadan zenginleşmek çok önemli"

Güncelleme Tarihi:

#Cevdet Yılmaz#Nüfus Ve Aile Politikaları#Genç Nüfus Avantajı
Yaşlanmadan zenginleşmek çok önemli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye gibi kalkınmakta olan bir ülke için yaşlanmadan zenginleşmek çok önemli” dedi.

Yılmaz, Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu’nun kapanış programında özetle şunları söyledi:

“2017’de toplam doğurganlık hızımız 2.08 iken, 2024’te 1.48’e kadar gerilemiştir, toplam doğurganlık hızında dünya ortalaması 2.25 çocuktur. Doğurganlıktaki bu eğilimin devam etmesi durumunda, ülkemiz Avrupa Birliği ortalamasının da altına maalesef düşecektir. Genç ve dinamik nüfusun sunduğu üretim kapasitesi, ülkenin rekabet gücünü artıran stratejik bir değer niteliği taşıyor. Özellikle Türkiye gibi kalkınmakta olan bir ülke için yaşlanmadan zenginleşmek çok önemli. Genç nüfusunuzla geleceğinizi kurabilirsiniz ama hem yoksul hem de yaşlı bir nüfusunuz olursa, işte bu tam bir felaket senaryosu kalkınma stratejileri açısından. Türkiye çok şükür artık belli bir gelişmişlik seviyesinde bir ülke. Böyle bir riskimiz yok. Ama biz çok daha zenginleşen, çok daha güçlenen bir ekonomik yapı inşa etmek istiyoruz. Bunu yaparken de dinamik nüfusumuzu olabildiğince koruma azmindeyiz.”   

 

