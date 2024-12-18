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Yaslandıkları çit kırılınca 10 metrelik uçurumdan düşüp ölmüşlerdi! Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı

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#İstanbul#Bayrampaşa#Çit
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 12:22

Bayrampaşa’ da tel çitin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düşen Uğur Bolat ve Halil Doğan hayatını kaybetti. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, Altıntepsi Mahallesi'nde dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Uğur Bolat (35) ve Halil Doğan (35) kaldırımda oturarak sohbet etmeye başladı. İki arkadaşın yaslandığı tel çit kırıldı.

Yaslandıkları çit kırılınca 10 metrelik uçurumdan düşüp ölmüşlerdi Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı

2 kişi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 çocuk babası Halil Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Uğur Bolat’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan ve Bolat’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.

Yaslandıkları çit kırılınca 10 metrelik uçurumdan düşüp ölmüşlerdi Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı

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GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki arkadaşın yüksekten düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Uğur Bolat ve Halil Doğan’ın art arda düştükleri görülüyor. 

Yaslandıkları çit kırılınca 10 metrelik uçurumdan düşüp ölmüşlerdi Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı

Yaslandıkları çit kırılınca 10 metrelik uçurumdan düşüp ölmüşlerdi Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı

 

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#İstanbul#Bayrampaşa#Çit

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