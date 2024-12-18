Yaslandıkları çit kırılınca 10 metrelik uçurumdan düşüp ölmüşlerdi! Feci olayın görüntüsü ortaya çıktı

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Olay, Altıntepsi Mahallesi'nde dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Uğur Bolat (35) ve Halil Doğan (35) kaldırımda oturarak sohbet etmeye başladı. İki arkadaşın yaslandığı tel çit kırıldı.

2 kişi yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 çocuk babası Halil Doğan'ı hastaneye kaldırdı. Uğur Bolat’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan ve Bolat’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından ailelerine teslim edildi.

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GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki arkadaşın yüksekten düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Uğur Bolat ve Halil Doğan’ın art arda düştükleri görülüyor.